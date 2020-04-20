Приставы Карелии ограничили должнику выезд за границу, чтобы взыскать задолженность

Судебный пристав-исполнитель в полном объеме взыскал задолженность за нарушение лесного законодательства, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Костомукши, нарушивший Лесное законодательство, задолжал в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 1,4 млн рублей.

За невыплату долга к гражданину была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 80 тысяч рублей. Чтобы должник исполнил решения суда, приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении его земельного участка и здания. Также был произведен арест транспортного средства предварительной стоимостью 100 тыс. рублей, обращено взыскание на доход должника, временно ограничен выезд за пределы Российской Федерации.

Должник ежемесячно производил погашение задолженности в течение 7 месяцев по 50-60 тыс. рублей.

На стадии оценки арестованного транспортного средства, не желая лишиться имущества и продолжения применения мер принудительного исполнения, должник в течение 2 месяцев погасил задолженность в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора — около 900 тыс. руб.