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Владелец кинотеатра «Калевала» в Петрозаводске получал предложение о его продаже под застройку

Новости. Общество
14:23, 09 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский подтвердил, что собственники «Калевалы» получали предложение по продаже объекта, однако мэр города отрицает возможность жилого строительства на месте кинотеатра.

Владимир Любарский заявил, что хозяева кинотеатра «Калевала» получали предложение о готовности покупки объекта с возможностью в дальнейшем застроить участок жильем. При этом Любарский отрицает возможность строительства на территории кинотеатра, поскольку земельный участок под ним не имеет соответствующего вида разрешенного использования. Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети.

«Сегодня созвонился с одним из собственников помещений кинотеатра. Говорит, пару месяцев назад поступило предложение о приобретении доли с перспективами перевода земли под жилую застройку. Правда, не объяснили, как умудрятся сделать это законным образом?», — заявил Владимир Любарский.

Мэр карельской столицы пояснил, что земельный участок, на котором расположен кинотеатр «Калевала», находится в функциональной зоне — «ЦРЗ — Зона центра районного значения и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны». Участок предназначен для объектов общественно-делового значения. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения не предусматривает строительства жилого дома.

«Участок и здание в собственности — это ни для кого не секрет. Конечно, он имеет права делать со своим имуществом все что угодно. Но! Во-первых, за разрешениями о сносе и строительстве в администрацию не обращались. Во-вторых — вопрос сугубо практический: если бы собственник мог на этом месте построить жилье — это, наверное, было бы рентабельно для него. Но с учетом имеющихся ограничений, снести кинотеатр и построить новое здание того же предназначения — в чем смысл?», — заявил Любарский.

Напомним, информация о намерениях собственника снести здание кинотеатра «Калевала», построенного в 1978 году, появилась в СМИ и соцсетях. По имеющимся данным, на месте кинотеатра хотят возвести жилой комплекс.

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