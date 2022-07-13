890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
В Петрозаводске прощаются с убитой Дианой (ФОТО)
20.07.2022 15:09
К поиску без вести пропавшего в Петрозаводске подключили водолазов
20.07.2022 16:15

Владелец Кондопожского ЦБК опроверг заявление экспертов о вредном влиянии комбината на Онежское озеро

Новости. Общество
11:08, 21 Июля 2022
фото: © Алексей Светов, Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Республики Карелия

Новости партнеров

Компания «Карелия Палп», которая владеет Кондопожским ЦБК в Карелии, не согласна с выводами Федерального агентства водных ресурсов о негативном влиянии комбината на состояние воды в Онежском озере.

Об этом говорится в официальном заявлении «Карелия Палп», поступившем в «Столицу на Онего». Компания ответила на публикацию аналитической записки территориального подразделения Федерального агентства водных ресурсов, которую получили участники, созданной в парламенте Карелии, рабочей группы по проблемам экологии Ладожского и Онежского озер.

«Воды Петрозаводской губы Онежского озера на протяжении последних лет относятся к классу 3, разряд „а“ — категория „загрязненные“…Наличие загрязняющих веществ в водах Онежского озера обусловлено, в первую очередь, влиянием деятельности Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината и ряда предприятий ЖКХ, осуществляющих сброс недостаточно-очищенных сточных вод в Кондопожскую губу Онежского озера», — говорится в документе.

По мнению «Карелии Палп», эти выводы не соответствуют действительности.

«Вода в Кондопожской губе Онежского озера имеет свои, практически, постоянные характеристики, влияния на ее качественные показатели со стороны Кондопожского ЦБК (КЦБК) нет — об этом свидетельствуют результаты мониторинга», — пояснили в компании.

Контроль за акваторией осуществляется в соответствии с «Программой регулярных наблюдений за состоянием водного объекта», согласованной с Федеральным агентством водных ресурсов.

«Кондопожский ЦБК пользуется водной акваторией Онежского озера в соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов о предоставлении водного объекта в пользование от 22 сентября 2021 года. В документе четко прописаны условия и принципы пользования водным объектом, нормы объема и график сброса сточных вод, четко зафиксированы определенные места сбросов. Один из важнейших пунктов — недопущение нарушения норм природоохранного законодательства, обеспечение сохранности окружающей среды и обязанность Кондопожского ЦБК проводить исследования воды на соответствие нормативам… КЦБК постоянно контролирует состояние воды в Онежском озере: с установленной периодичностью его специалисты отбирают пробы воды в четырех контрольных створах. Контролирует предприятие и качественные показатели очистки сточных вод. (Для проведения данных анализов лаборатория КЦБК аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). КЦБК ежеквартально предоставляет в Росводресурсы отчет о результатах проведенных исследований. Последний такой отчет был отправлен в июле 2022 года», — сообщили в «Карелия Палп».

Компания так же отметила, что Кондопожский ЦБК «одним из первых в целлюлозно-бумажной промышленности получил комплексное экологическое разрешение».

«Документ полностью регламентирует деятельность комбината в вопросах экологии и охраны окружающей среды. Контроль за его соблюдением предприятие осуществляет на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.