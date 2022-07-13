Владелец Кондопожского ЦБК опроверг заявление экспертов о вредном влиянии комбината на Онежское озеро

Компания «Карелия Палп», которая владеет Кондопожским ЦБК в Карелии, не согласна с выводами Федерального агентства водных ресурсов о негативном влиянии комбината на состояние воды в Онежском озере.

Об этом говорится в официальном заявлении «Карелия Палп», поступившем в «Столицу на Онего». Компания ответила на публикацию аналитической записки территориального подразделения Федерального агентства водных ресурсов, которую получили участники, созданной в парламенте Карелии, рабочей группы по проблемам экологии Ладожского и Онежского озер.

«Воды Петрозаводской губы Онежского озера на протяжении последних лет относятся к классу 3, разряд „а“ — категория „загрязненные“…Наличие загрязняющих веществ в водах Онежского озера обусловлено, в первую очередь, влиянием деятельности Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината и ряда предприятий ЖКХ, осуществляющих сброс недостаточно-очищенных сточных вод в Кондопожскую губу Онежского озера», — говорится в документе.

По мнению «Карелии Палп», эти выводы не соответствуют действительности.

«Вода в Кондопожской губе Онежского озера имеет свои, практически, постоянные характеристики, влияния на ее качественные показатели со стороны Кондопожского ЦБК (КЦБК) нет — об этом свидетельствуют результаты мониторинга», — пояснили в компании.

Контроль за акваторией осуществляется в соответствии с «Программой регулярных наблюдений за состоянием водного объекта», согласованной с Федеральным агентством водных ресурсов.

«Кондопожский ЦБК пользуется водной акваторией Онежского озера в соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов о предоставлении водного объекта в пользование от 22 сентября 2021 года. В документе четко прописаны условия и принципы пользования водным объектом, нормы объема и график сброса сточных вод, четко зафиксированы определенные места сбросов. Один из важнейших пунктов — недопущение нарушения норм природоохранного законодательства, обеспечение сохранности окружающей среды и обязанность Кондопожского ЦБК проводить исследования воды на соответствие нормативам… КЦБК постоянно контролирует состояние воды в Онежском озере: с установленной периодичностью его специалисты отбирают пробы воды в четырех контрольных створах. Контролирует предприятие и качественные показатели очистки сточных вод. (Для проведения данных анализов лаборатория КЦБК аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). КЦБК ежеквартально предоставляет в Росводресурсы отчет о результатах проведенных исследований. Последний такой отчет был отправлен в июле 2022 года», — сообщили в «Карелия Палп».

Компания так же отметила, что Кондопожский ЦБК «одним из первых в целлюлозно-бумажной промышленности получил комплексное экологическое разрешение».

«Документ полностью регламентирует деятельность комбината в вопросах экологии и охраны окружающей среды. Контроль за его соблюдением предприятие осуществляет на постоянной основе», — говорится в заявлении.