Житель Карелии через суды добился возмещения ущерба за погибшую на электропроводах корову

Апелляционной суд удовлетворил иск собственника коровы о взыскании материального ущерба из-за гибели животного, сообщили в Пудожском районном суде.

В июле прошлого года в районе Карелии корова во время выгула запуталась рогами за лежащий на земле электропровод, находившийся под напряжением. В результате электрического удара животное погибло. Чуть позже владелец скотины просил у суда взыскать с собственника аварийной линии электропередач материальный ущерб за погибшую буренку.

Мировой судья владельцу буренки в иске отказал. Якобы отсутствовали реальные доказательства, свидетельствующие о гибели коровы из-за электрического тока. Кроме того, не было ветеринарного заключения о смерти животного.

Позднее пострадавший подал жалобу в суд апелляционной инстанции. При рассмотрении апелляции выяснилось, что мужчина обнаружил труп коровы, лежащий на электропроводах, находившихся под напряжением. Корова запуталась рогами за электрический провод, который низко свисал с наклонившейся электрической опоры. Кроме того правоохранительные органы по заявлению истца определили, что на момент происшествия электропровода находились под напряжением. Также согласно фотоснимкам, представленным жителем Карелии суду, на теле коровы видны повреждения от электрического тока.

В итоге суд счел, что отсутствие ветеринарного заключения не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска. А судьи получили множество реальных доказательств, свидетельствующих о причинах гибели животного именно в результате электрического удара. В связи с чем, апелляционная инстанция Пудожского районного суда решение мирового судьи отменила. И приняла новое решение о взыскании с собственника линии электропередач в пользу владельца коровы материального ущерба.