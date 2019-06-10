Владелец сети ветклиник в Петрозаводске попался на нарушениях санитарных правил

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Отдел ветеринарного надзора минсельхоза Карелии принял решение о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя, который владеет сетью ветеринарных клиник в Петрозаводске.
Как пояснили в пресс-службе министерства, в ходе внеплановой документарной проверки в клиниках были выявлены факты нарушения законодательства в области ветеринарии.
Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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