Владелец сети ветклиник в Петрозаводске попался на нарушениях санитарных правил

Отдел ветеринарного надзора минсельхоза Карелии принял решение о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя, который владеет сетью ветеринарных клиник в Петрозаводске.

Как пояснили в пресс-службе министерства, в ходе внеплановой документарной проверки в клиниках были выявлены факты нарушения законодательства в области ветеринарии.

Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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