Владелец станции проката лодок на набережной Петрозаводска объяснил причины ее закрытия

Станция проката лодок клуба «Полярный Одиссей» на Онежской набережной в Петрозаводске закрыта из-за того, что у владельца не хватает сотрудников для ее обслуживания.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в клубе.

Для работы станции требуется постоянный работник, который будет выдавать лодки и принимать оплату, но у «Полярного Одиссея» нет возможности его нанять.

Сейчас станция законсервирована, доступ туда закрыт.

Клуб предоставляет лодки в прокат у своего офиса на улице Ригачина.

На открытии станции в прошлом году депутат Александр Ханцевич оценил это событие как признак «кардинальных перемен» в развитии сферы достуга.

«Мы зачастую не используем на все сто процентов те уникальные преимущества, которые предоставляет Петрозаводску его географическое расположение на берегу Онежского озера. Однако в последнее время подобное отношение начинает кардинально меняться. Открытие на набережной первой за долгое время лодочной станции, созданной морским клубом „Полярный Одиссей“, — один из признаков этих положительных перемен», — говрил тогда Ханцевич.