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Владельца торгового бизнеса в Карелии наказали за несколько дней задержки зарплаты работникам

Новости. Общество
13:26, 20 Марта 2021
фото: pixabay
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Государственная инспекция труда привлекла к административной ответственности владельца торгового бизнеса за то, что он регулярно на несколько дней задерживал зарплату работникам.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Питкярантского района.

"Выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы пяти работникам за февраль, апрель, май, июнь, июль 2020 года. Задержка выплат составила от двух до трех дней", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Материалы были направлены в Государственную инспекцию труда Карелии.

В результате, предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения. 

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-20 13:54:36
Что еще ждать от торговцев штанами и трактирщиков. Мелкие лавочники и не более того.
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