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Владельцам лодок и катеров упростят выдачу лицензий на перевозку пассажиров, сообщил глава Карелии

Новости. Общество
10:44, 03 Марта 2021
фото: © Игорь Лукьянов/ТАСС
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Правительство России поддержало инициативу турбизнеса Карелии упросить порядок выдачи лицензий владельцам маломерных судов, чтобы они могли легально перевозить пассажиров.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, вопрос о развитии водного туризма обсуждался на совещании в правительстве России, посвященном национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Минтрансу поручено проработать вопрос организации работы маломерных судов для развития водного туризма. С инициативой упростить процедуру получения лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров и регистрации маломерных судов выступил учредитель туристической компании "Белые паруса" Александр Черняков", - написал Парфенчиков.

Этот вопрос обсуждался в прошлом году на заседании правительства Карелии. Глава республики тогда объяснял, что перевозка туристов дает возможность местным жителям зарабатывать на жизнь. В качестве примера он приводил расценки в Сортавале – 3,5 тыс. с человека.

Действующие правила лицензирования требуют от владельцев маломерных судов крупных затрат на переоборудование лодок и катеров.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-03 11:45:35
Карелия поддерживает движение лодочников , имени Деда Мазая !!!
П.С. Что то тут не так ..педроссы ..наводнения ждут ? :)
Гость
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