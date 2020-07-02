Владельцев 36 гаражей в Петрозаводске просят демонтировать объекты (ФОТО)

Демонтаж объектов, расположенные на улицах Гоголя, Правды, Кутузова, Куйбышева и Фридриха Энгельса, необходимо произвести до 16 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Владельцам 36 гаражей необходимо освободить занятые земельные участки. В числе незаконно установленных:
- четыре объекта, расположенные у дома № 40 на улице Гоголя,
- девять объектов, расположенных у дома № 25 на улице Правды,
- три объекта, расположенные у дома № 3 на улице Кутузова,
- четыре объекта, расположенные у дома № 25 на улице Фридриха Энгельса,
- 16 объектов, расположенных в районе домов № 14 и № 16 на улице Куйбышева.
Демонтаж указанных гаражей владельцы должны произвести самостоятельно до 16 июля.
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