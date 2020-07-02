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Владельцев 36 гаражей в Петрозаводске просят демонтировать объекты (ФОТО)

Новости. Общество
10:22, 03 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Демонтаж объектов, расположенные на улицах Гоголя, Правды, Кутузова, Куйбышева и Фридриха Энгельса, необходимо произвести до 16 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Владельцам 36 гаражей необходимо освободить занятые земельные участки. В числе незаконно установленных:

- четыре объекта, расположенные у дома № 40 на улице Гоголя,

- девять объектов, расположенных у дома № 25 на улице Правды,

- три объекта, расположенные у дома № 3 на улице Кутузова,

- четыре объекта, расположенные у дома № 25 на улице Фридриха Энгельса,

- 16 объектов, расположенных в районе домов № 14 и № 16 на улице Куйбышева.

Демонтаж указанных гаражей владельцы должны произвести самостоятельно до 16 июля.

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