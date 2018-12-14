Владельцев зданий в Карелии перестанут наказывать за снег на крышах

Парламент Карелии в пятницу принял в окончательном чтении законопроект об отмене административной ответственности собственников зданий и сооружений за непринятие мер по очистке от снега кровель таких зданий.

Ранее эту норму закона признал неправомерной Конституционный суд Карелии. Судебное решение было принято по заявлению компании "Русстрой".

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".