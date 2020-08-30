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30.08.2020 19:00

Владельцы гаражей в Петрозаводске могут лишиться имущества

Новости. Общество
15:37, 31 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация города призывает владельцев гаражей на Ленинградской улице самостоятельно убрать нестационарные объекты.

Как сообщили в городской мэрии, сносу подлежат семь гаражей возле дома № 18А на Ленинградской улице. Освободить занятые земельные участки владельцы должны самостоятельно до 14 сентября. 

В соответствии с п. 6 порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей информируют о необходимости убрать постройки.

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Комментарии

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кир
2020-08-31 16:10:18
Училки в школе плохо учат и в городе плохо правят. Где база данных всех незаконных строений? Два пацана на мотоцикле могут сделать все координаты за 10 дней. Слабаки и бездари в управлении городом.
Гость
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