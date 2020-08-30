Владельцы гаражей в Петрозаводске могут лишиться имущества

Администрация города призывает владельцев гаражей на Ленинградской улице самостоятельно убрать нестационарные объекты.

Как сообщили в городской мэрии, сносу подлежат семь гаражей возле дома № 18А на Ленинградской улице. Освободить занятые земельные участки владельцы должны самостоятельно до 14 сентября.

В соответствии с п. 6 порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей информируют о необходимости убрать постройки.