Владельцы и арендаторы земли в Карелии вредят природе

Основная часть нарушений земельного законодательства, выявленных Росельхознадзором в Карелии, связано с негативным воздействием на окружающую среду.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя итоги проверок, проведенных Россельхознадзором на территории республики.

"Наибольшее количество выявленных в результате проверок нарушений связано с несоблюдением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду", – сообщила бизнес-омбудсмен.

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