Владельцы ларьков в Петрозаводске терпят убытки из-за ремонта улиц и просят помощи у властей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова направила администрации Петрозаводска предложения о дополнительной поддержке нестационарной торговли.

Эти инициативы обсуждались на ее встрече с начальником управления экономики администрации Петрозаводска Эдуардом Марченко.

По мнению бизнес-омбудсмена, владельцы ларькой и киосков должны быть защищены от убытков, которые возникают из-за ремонта улиц - зачастую покупателям закрыт доступ к их торговым точкам.

Гнетова предложила на период ремонта выделять предпринимателям временные места для размещения нестационарных торговых объектов.

Кроме того, бизнес-омбудсмен считает необходимым увеличить срок действия разрешения на размещение ларьков и киосков с двух до семи лет.