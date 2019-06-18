Владельцы рыболовных сетей на петрозаводском берегу Онежского озера ушли от наказания

Петрозаводчанин рассказал, как неизвестные рыбаки бросили в губе Онежского озера, в районе Соломенного, сети с протухшей рыбой.

Петрозаводчанин Николай Ермолин рассказал, что обеспокоен экологической обстановкой в петрозаводской губе Онежского озера в районе Соломенного.

"Дело в том, что совсем рядом с пирсом, в районе которого проживающие в неблагоустроенных домах люди летом полощут белье в озере, уже больше месяца в воде находятся большие рыболовные сети, - сообщил Николай, - их длина не менее 150 метров и, представьте, сколько рыбы может в них находиться. В эту акваторию из Шуи заходят лещ, судак и даже лосось. Понятно, что часть этого рыбного богатства, очевидно, уже испортилась, поскольку, когда ветер дует с озера, от сетей на берег доносится зловонный запах. Однако сети почему-то никто не снимает".

Почему рыбинспекция не убрала сети, хотя некоторых рыбаков "штрафуют и за несколько рыбешек", читайте в статье Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".