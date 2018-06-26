Владельцы стоянки в Петрозаводске два года не платили за аренду земли

Арбитражный суд Карелии удовлетворил требования петрозаводской мэрии о взыскании долгов с владельцев автостоянки на Кукковке.

Арбитражный суд Карелии вынес решение о взыскании с ООО "Спутник" в пользу администрации Петрозаводского городского округа 931 тысячи рублей. Текст соответствующего решения размещен на сайте суда.

В указанной сумме более 781 тыс. руб. составляют долги по договору аренды земельного участка за период с июля 2015 года по август 2017 года и почти 150 тыс. рублей неустойки за просрочку оплаты. Также с фирмы предполагается взыскать в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 21 621 руб.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".