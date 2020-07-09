Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России и больше не будет избираться

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, выдвинутый от Карелии, не будет участвовать в выборах на пост нового главы СБР.

Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента Союза биатлонистов России, пишет издание "РИА Новости. Спорт".

"На сегодняшний день, после принятия поправок к конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР", – сказал Драчев, который является депутатом ГД.



"В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года, – отметил биатлонист. – Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон".



В четверг в Москве должна была состояться пресс-конференция Драчева, однако она была отменена.





Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля. Единственным кандидатом на пост главы организации остался член правления СБР Виктор Майгуров.