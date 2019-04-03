Владимир Кузьмин женился в четвертый раз

Новой избранницей 63-летнего Владимира Кузьмина стала 27-летняя Светлана Карпухина.

Об этом стало известно от его брата Александра. По словам мужчины, артист и его новая супруга Светлана не афишировали свою свадьбу, которая состоялась два месяца назад, пишет lady.

Александр Кузьмин рассказал: "Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались".

Сообщается, что 27-летняя Светлана Карпухина родилась в Калининграде, где окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений". Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, где попросила у звезды автограф, а позднее предложила свои услуги в организации концертов.

Ранее Кузьмин был трижды женат: на поэтессе Татьяне Артемьевой, американской фотомодели Келли Керзон и Екатерине Трофимовой. Также около семи лет артист жил с актрисой театра и кино Верой Сотниковой.