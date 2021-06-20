Владимир Кванин: партия «Новые люди» предложила избавить малый бизнес от кассовых аппаратов

Партия «Новые люди» предложила избавить малый бизнес от обязательной установки кассовых аппаратов.

Вместо этого предлагается использовать мобильное приложение.

Напомним, что 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению ККТ (контрольно-кассовых терминалов) для ИП без сотрудников. А значит, все предприниматели с этой даты обязаны пробивать чеки и использовать ККТ в расчетах. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует. Сейчас стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию кассы в налоговой и покупку программного обеспечения. Ситуация может стать еще сложнее. В России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. В соответствии с вступлением в силу изменений в ФЗ № 238-ФЗ торговля маркированными товарами без ККТ будет невозможна.

Понятно, что эти нововведения могут особенно сильно ударить по малому бизнесу.

Поэтому партия «Новые люди» предлагает в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов. Кстати, идея это не нова. В июле 2019 года инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Но дальше разговоров дело не пошло. Настал момент, когда нужно проявить политическую волю.

«Замена касс-онлайн на мобильное приложение, безусловно, будет удобнее для малого бизнеса. Но нужно не просто заменять, а давать возможность использовать или ККТ, или мобильное приложение, так как предприниматели уже приобрели аппараты и существенно потратились на это (от 20 тысяч рублей!). А вот новым предпринимателям это будет только на пользу, так как сократит издержки как на онлайн-обслуживание (от 1% от чека сейчас, до 0,5% по мобильному приложению), так и позволит не тратиться на дорогое оборудование», — считает карельский предприниматель, сторонник партии «Новые люди» Владимир Кванин.

Внести поправки в действующее законодательство партия намерена уже в ближайшее время.