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Владимир Любарский: «Мы благодарны вам за мир, за то, что мы живы»

Новости. Общество
08:57, 08 Мая 2022
фото: Столица на Онего

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Василия Петровича Репникова, который 15-летним мальчишкой убежал на фронт.

В Петрозаводске накануне празднования 77-й годовщины Великой Победы прошла всероссийская акция «Парад у дома ветерана». Инициированная в 2020 году общественным движением «Юнармия», она проводится для того, чтобы поздравить с 9 мая ветеранов, которым возраст и здоровье уже не позволяют принять участие в общегородских торжественных мероприятиях.

Одним из тех. кто ушел на войну совсем мальчишкой и в этом году празднует 77-годовщину Великой Победы стал Василий Петрович Репников – Почетный гражданин Республики Карелия. Поздравить ветерана к его дому на улице Советской пришли мэр Петрозаводска Владимир Любарский, председатель городского совета Надежда Дрейзис и депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина.

О подвиге нашего земляка во время «Парада у дома ветерана» напомнил собравшимся мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Совсем немного осталось до того дня, когда придет Великий праздник, День Победы. Он дорого обошелся, 20 миллионов жизней наших соотечественников – такова была цена победы. Это не только слезы горечи по тем, кто ушел, это еще и слезы радости за тех, кто победил и остался жив, - сказал Владимир Любарский. -  15-летним подростком вы убежали на фронт, сначала карельский, северный, а потом были еще девять фронтов и самые крупные, стратегические сражения Великой Отечественной войны...

Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Мы благодарны вам за мир, за то, что мы живы. Спасибо вам большое, счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за Победу!».

Подробнее читайте здесь.

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поздравил с Днем Победы Василия Петровича Репникова – участника Великой Отечественной войны, который 15-летним мальчишкой убежал на фронт.
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