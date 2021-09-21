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Владимир Путин наградил известного археолога, Заслуженного деятеля науки Карелии

Новости. Общество
16:03, 23 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Светлана Ивановна Кочкуркина — известный археолог, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра КарНЦ РАН — награждена грамотой Президента Российской Федерации.

Как рассказали в правительстве Карелии, за заслуги в научно-исследовательской деятельности и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Светлана Ивановна Кочкуркина — ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук».

Светлана Ивановна — доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Карелии и ведущий научный сотрудник Российской Федерации, известный карельский археолог, автор более 100 научных работ. Сфера её научных интересов — проблемы этнической истории, социально-экономического развития и торгово-культурных контактов древних карел, вепсов и русских на Северо-западе России.

Светлана Ивановна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2015 году «за особый вклад в развитие культуры и искусства Республики Карелия» удостоена премии Главы Республики Карелия «Сампо».

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Комментарии

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Вася
2021-09-23 16:21:40
А какие могут быть сомнения у россиян по поводу действий хозяина? Хозяин - барин.
Изя
2021-09-23 16:37:32
Вася, сомнений уже давно нет ))))
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