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Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Новости. Общество
06:40, 09 Июня 2020
фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

В ходе встречи, которая прошла 8 июня в режиме видеоконференции, глава государства указал на проблемы, требующие решения в регионе. В числе первых он назвал - снижение объема сельскохозяйственного производства.

"Здесь у нас проблема возникла в том, что у нас некая инерция очень сложных решений по ряду крупных сельскохозяйственных предприятий, - сообщил президенту Артур Парфенчиков. - В частности, наше предприятие на территории Пряжинского района. То есть мы столкнулись с ситуацией, когда произошло фактически банкротство ряда крупных наших молочных предприятий".

По словам главы республики, в регионе пришлось начать работу по формированию кластера сельскохозяйственных земель. Часть земель оказалась у недобросовестных собственников.

"Вот по Сортавальскому району, там были великолепные, я это еще сам помню, великолепные советские предприятия, одни из лучших в Советском Союзе по животноводству. Сейчас там практически ничего нет. И мы сейчас вынуждены эти земли изымать, формировать кластер, чтобы дальше искать бизнес", - рассказал Парфенчиков.

"Артур Олегович, я допускаю, что есть и недобросовестные собственники, так бывает иногда, просто они же и раньше работали. Спад производства почему произошел? Вы повнимательнее посмотрите, хотя я вижу, что за январь-март 2020 года объем сельхозпроизводства чуть-чуть подрос, чуть-чуть, правда, но такая тенденция есть, и надо ее не только сохранить, но и поддержать", - отметил президент.

Владимир Путин посоветовал Артуру Парфенчикову также обратить внимание на сокращениие численности постоянного населения.

"Причина понятна: это и доходы населения, и уровень безработицы. Он, кстати, выше, чем в среднем по стране. Это другие проблемы, в частности, большая доля аварийного жилья. Понятно, что своими силами республика с этим не справится, но все-таки обращаю на это ваше внимание", - сказал президент.

Среди проблем Карелии, с которыми регион самостоятельно не справится, глава государства назвал моногорода и уровень газификации, призвав Парфенчикова работать с правительством, Министерством энергетики и "Газпромом".

"Понятно, что это фундаментальные вещи, но нужно этим заниматься на системной основе. Я думаю, что можно добиться положительного результата. Почему? Потому что в целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли. Например, строительная. В республике рост строительства за предыдущий год – 41,8, хотя в среднем по России – 6,9. Значит, есть возможности эффективно работать. Это связано с инвестициями в основной капитал, которые также на хорошем уровне находятся. Положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, что является принципиальным абсолютно. Продолжается рост промышленного производства. У вас (я не то что с удивлением, но, во всяком случае, отметил это сразу) профицитное исполнение бюджета. Не всегда так было, я знаю. И то, что вы этого добились, это, конечно, говорит о том, что в целом финансовая дисциплина у вас на уровне", - подытожил президент.

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