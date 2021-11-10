Владимиру Любарскому показали книгу — ровесницу Петрозаводска

Глава столицы Карелии сходил на экскурсию в Национальную библиотеку.

В минувший понедельник, 9 ноября, директор главной библиотеки Карелии Марина Никишина и руководитель Карельского центра Санкт-Петербургского Музея-института семьи Рерихов Лилиана Жохова провели для мэра интересную экскурсию по фондам и показали ему новые выставки. Об этом глава города Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети.

По его мнению Любарского, библиотека сегодня — это настоящий культурный центр не только Петрозаводска, но и всей республики. Помимо главной задачи — сохранения книг, там проходит множество интересных событийных мероприятий.

«К 800-летию Александра Невского работает выставка картин петербургского художника-монументалиста Владимира Зенина „Святой Князь Александр Невский — житиё земное и небесное“. В большом читальном зале представлены 4 масштабных полотна о жизни Ломоносова. На следующей будет отмечаться 310-летие этого величайшего учёного. Лилиана Павловна Жохова также провела экскурсию по выставке „Русь святая в картинах Николая Рериха“. Это уже четвёртая выставка факсимильных копий полотен знаменитого художника», — пишет мэр города.

Но самое интересное, по словам Владимира Любарского, — это сектор редких книг и работы с книжными памятниками.

«Там сохранены поистине уникальные издания, которые голыми руками не возьмёшь) Сотрудники библиотеки очень бережно показали легендарную „Арифметику“ Магницкого — ровесницу Петрозаводска, самую раннюю печатную книгу нашей библиотеки „Апостол“, возраст которой превышает 400 лет», — рассказал глава Петрозаводска.

Ранее мэр Петрозаводска доплыл на каяке по Онежскому озеру до «острова одного дерева».