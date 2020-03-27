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"Власть закрыла всех по домам и показала фигу"

Новости. Общество
14:16, 01 Апреля 2020
фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"
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Невыплаченные кредиты, дорожающие лекарства, ограничения на алкоголь и полная неопределенность: что больше всего пугает горожан в самоизоляции из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит в республике режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

В комментариях на странице губернатора развернулась дискуссия, в которой столкнулись сторонники и противники строгого домашнего карантина.

Мнения комментаторов разделились от позитивного "наконец-то" до тревожных прогнозов о надвигающемся экономическом крахе из-за всенародного простоя на фоне разгула коронавируса.

"А потом экономика упадет, и вы скажете, что виноват вирус", - подметил один из комментаторов поста Артура Парфенчикова.

"Власть закрыла всех по домам и показала фигу. В других странах власть озаботилась финансовой поддержкой людей и отменила многие платежи", - написала Любовь Б.

В то же время некоторые из комментаторов сравнили коронавирусную инфекцию с чумой, которая идет по планете. 

"Народ, что вы завыли? Трудно выполнить распоряжение? В стране, можно сказать, чума грядёт", - сообщил Илья Д.

Что думают жители Карелии о перспективах домашней самоизоляции, читайте в тексте "Вестей Карелии".

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