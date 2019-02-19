Власти допустили реорганизацию школ в поселках Крошнозеро и Савиново

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В Пряжинском районе Карелии два образовательных учреждения могут попасть под реорганизацию.
Как сообщается в паблике администрации Пряжинского района, глава администрации района Роман Петров и его зам по социальным вопросам Елена Илюкович 18 февраля посетил Савиновскую школу-сад и Крошнозерскую школу.
"Возможно, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об реорганизации этих двух учреждений, но в любом случае это будет сделано с учетом экономической и демографической обстановки, а также мнения общественности, в особенности родителей, в режиме постоянного диалога", - отмечается в сообщении.
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