Власти допустили реорганизацию школ в поселках Крошнозеро и Савиново

В Пряжинском районе Карелии два образовательных учреждения могут попасть под реорганизацию.

Как сообщается в паблике администрации Пряжинского района, глава администрации района Роман Петров и его зам по социальным вопросам Елена Илюкович 18 февраля посетил Савиновскую школу-сад и Крошнозерскую школу.

"Возможно, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об реорганизации этих двух учреждений, но в любом случае это будет сделано с учетом экономической и демографической обстановки, а также мнения общественности, в особенности родителей, в режиме постоянного диалога", - отмечается в сообщении.