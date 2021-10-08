Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну из-за пределов Шенгенской зоны до конца октября

Ограничения не распространяются на полностью привитых от коронавируса граждан одобренной в ЕС вакцинами.

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну из-за пределов Шенгенской зоны до 24 октября. Под эти ограничения попадают, в частности, россияне, которые могут попасть в соседнюю страну только на основании веских причин.

Как отмечает Yle, Финляндия по-прежнему открыта для граждан любых стран мира, которые полностью привиты от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами. Однако на сегодняшний день ни одна из российских вакцин не получила такого ободрения ни в ЕС, ни во Всемирной организации здравоохранения.