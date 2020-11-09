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Власти Финляндии рекомендовали устраивать рождественские корпоративы не более десяти человек

Новости. Общество
09:58, 10 Ноября 2020
фото: © Flickr / presta
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Участникам корпоративов посоветовали не включать громкую музыку, чтобы не повышать голос.

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии выступило с рекомендациями по безопасному проведению рождественских корпоративных праздников в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, финские власти предложили гражданам не проводить корпоративы с участием более 10 человек.

В ведомстве здравоохранения и социального развития считают также, что музыка во время праздника должна звучать тихо, чтобы людям не приходилось повышать голос. Кроме того, власти советуют соблюдать безопасную дистанцию, носить маски и кашлять, не подвергая риску окружающих.

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