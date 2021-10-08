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Власти Германии будут платить компенсации бывшим ленинградским блокадникам, но не всем

Новости. Общество
09:00, 08 Октября 2021
фото: © РИА Новости/Борис Кудояров

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Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press со ссылкой на организацию, рассматривающую иски пострадавших от нацистов евреев.

Планируется, что пенсию будут получать 6,5 тыс. человек, в основном в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе. Из них пожизненные выплаты в размере 375 € получат 4,5 тыс., находившиеся в Ленинграде во время блокады.

«Это был знаменательный прорыв <…> Для многих из этих людей это разница между решением платить арендную плату за месяц или лекарства или покупать еду», — пояснил исполнительный вице-президент организации Грег Шнайдер.

 

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