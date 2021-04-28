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Власти города горняков в Карелии не закрыли детские сады на майские праздники

Новости. Общество
09:52, 29 Апреля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Детские сады в Костомукше работать с 4 по 7 мая.

Как пишет «64 параллель», решение о работе дошкольных учреждений с 4 по 7 мая принял и.о. главы округа Сергей Новгородов.

Как пояснила начальник управления образования Антонина Ланкина, 28 мая 2021 года глава Карелии издал распоряжение. В соответствии с ним органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу детских садов для детей, оба родителя или единственный родитель которых осуществляют с 4 по 7 мая профессиональную деятельность на основании локальных актов организации.

— Каких-либо документов, подтверждающих занятость, предоставлять не нужно, — отметила Антонина Николаевна. — Сейчас мы обзваниваем родителей и выясняем потребность в количестве мест в группах. Работать будут все детские сады Костомукши. Такое решение принял и.о. главы округа Сергей Новгородов.

Ранее глава Минобразования и спорта Карелии ГРоман Голкбев сообщил, что школы, детские сады, учреждения допобразования, колледжи и техникумы не будут работать с 1 по 10 мая.

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Комментарии

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Изя
2021-04-29 10:14:19
А ПТЗ чаво ??? Чем думает мэрия ??? :)
Беня
2021-04-29 10:37:34
Изя, у нас тоже садики работают, только не знаю все или не все :)
Жуков
2021-04-29 10:10:19
Разумное и правильное решение.
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