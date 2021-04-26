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Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Новости. Общество
15:40, 27 Апреля 2021
фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Как пишет глава Минобразования и спорта Карелии в соцсети, школы, детские сады, учреждения допобразования, колледжи и техникумы не будут работать с 1 по 10 мая.

При этом заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена.

Если 4-7 мая в школе было запланировано проведение ВПР, то их перенесут, уточнил министр.

Ранее сообщалось, выпускникам упростили правила сдачи экзаменов в 2021 году.

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