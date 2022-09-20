Власти города в Карелии предупредили жителей о массовом отлове собак

В Костомукше власти просят горожан не оставлять своих питомцев без присмотра, поскольку запланирован интенсивный отлов собак.

На территории Костомукшского городского округа установлен график отлова животных без владельцев: еженедельно понедельник, среда, пятница — с 04:30 до 06:30. Об этом информирует паблик города.

Сообщается, что в период с 15 по 31 октября на территории округа будет осуществляться интенсивный отлов безнадзорных животных.

«Убедительная просьба проявить внимание к своим питомцам и не оставлять их без присмотра. Отлов может производиться и в другое время, согласно поступившим от горожан устным и письменным заявкам, а также в случае обнаружения животных без владельцев, поведение которых угрожает жизни и здоровью человека», — говорится в сообщении.