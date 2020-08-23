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Власти готовы потратить миллион рублей на туалетные принадлежности для аэропорта "Петрозаводск"

Новости. Общество
07:15, 24 Августа 2020
фото: правительство РК
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На сайте госзакупок появилась информация о поиске поставщика товаров для оборудования туалетов в новом терминале.

Аэропорт "Петрозаводск" выступил заказчиком товаров для туалетов в новом терминале. На сайте госзакупок размещена информация о двух аукционах. Максимальная цена контракта по одному из них равна 645 500 рублям, по второму - 319 800 рублям.

Первый аукцион предполагает приобретение 39 зеркал, 39 диспенсеров для туалетной бумаги, 39 диспенсеров для бумажных полотенец, трех держателей для одноразовых сидений на унитаз, 39 сушилок для рук, пяти поворотных зеркал над раковиной для инвалидов.

Согласно информации второго аукциона, планируется приобретение 39 диспенсеров для жидкого мыла, 39 урн для санузла из "нержавейки", 39 крючков для сумок, 39 "ершиков" и 39 хромированных урн для бумажных полотенец.

Кроме того, аэропорт намерен приобрести две аккумуляторных поломоечных машины. Информация об этом также размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта по этому аукциону превышает 622 тыс. рублей.

Источником финансирования во всех указанных закупках является бюджет Карелии.

Как выглядит новый вокзал в аэропорту "Петрозаводск", можно посмотреть здесь.

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