Как выглядит новый вокзал в аэропорту "Петрозаводск" (ФОТО)

Новый аэровокзальный комплекс "Петрозаводск" готовится к вводу в эксплуатацию в Карелии.

"Это важнейший объект, построенный к юбилею нашей республики. И трудно переоценить его значение для Карелии", - сказал глава региона Артур Парфенчиков, который накануне побывал в новом аэровокзальном комплексе и поблагодарил всех, кто помогал его построить.





"Я благодарен секретарю Совета Безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву за личное участие в реализации проекта, Правительству РФ за поддержку, благодаря которой единственным исполнителем работ стало "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Минобороны. В итоге в кратчайшие сроки мы получили современный комфортный международный аэропорт.





Благодарю за поддержку проекта депутата Госдумы Валентину Пивненко. Отдельных слов благодарности достойны и специалисты, которые непосредственно работали на объекте. Сегодня, в преддверии дня строителя, вручил многим из них государственные награды", - сообщил Парфенчиков.

Как выглядит новый аэровокзальный комплекс, Парфенчиков показал на фото.