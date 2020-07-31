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Как выглядит новый вокзал в аэропорту "Петрозаводск" (ФОТО)

Новости. Общество
10:08, 01 Августа 2020
фото: правительство Карелии
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Новый аэровокзальный комплекс "Петрозаводск" готовится к вводу в эксплуатацию в Карелии.

"Это важнейший объект, построенный к юбилею нашей республики. И трудно переоценить его значение для Карелии",  - сказал глава региона Артур Парфенчиков, который накануне побывал в новом аэровокзальном комплексе и поблагодарил всех, кто помогал его построить.



"Я благодарен секретарю Совета Безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву за личное участие в реализации проекта, Правительству РФ за поддержку, благодаря которой единственным исполнителем работ стало "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Минобороны. В итоге в кратчайшие сроки мы получили современный комфортный международный аэропорт.



 Благодарю за поддержку проекта депутата Госдумы Валентину Пивненко. Отдельных слов благодарности достойны и специалисты, которые непосредственно работали на объекте. Сегодня, в преддверии дня строителя, вручил многим из них государственные награды", - сообщил Парфенчиков.

Как выглядит новый аэровокзальный комплекс, Парфенчиков показал на фото.

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Комментарии

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Саныч
2020-08-01 11:07:19
Видимо, эти замечательные люди за свой счет построили. Налогоплательщики ни при чем.
Гость
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