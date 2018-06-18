Власти хотят отказаться от балльной пенсионной системы

Правительство России планирует отказаться от балльной пенсионной системы, которая начала действовать в 2015 году.

Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает RNS.

По ее словам, правительство России одобрило ратификацию 102 Конвенции Международной организации труда по минимальному уровню социального обеспечения. Она отметила, что в конвенции представлена позиция, согласно которой размер пенсии по старости при уплате соответствующих страховых взносов в течение определенного времени, не должен быть меньше 40% утраченного заработка.

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