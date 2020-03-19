Власти и бизнес в Карелии стали чаще конфликтовать из-за демонтажа ларьков и киосков

Предприниматели, которые занимаются торговлей в Карелии, стали чаще жаловаться на требования властей о демонтаже ларьков, киосков и других объектов нестационарной торговли.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, в адрес которой поступают жалобы торговцев.

"Основные жалобы на требования об освобождении земельных участков и демонтаже НТО в связи с односторонним расторжением ранее заключенных договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов. Также в адрес уполномоченного поступали обращения в связи с исключением нестационарных торговых объектов из схемы размещения НТО. Отсутствие или несовершенство регулирования являются основной причиной сохраняющейся напряженности в сфере нестационарной торговой деятельности", - рассказала Гнетова. Что собираются делать власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".