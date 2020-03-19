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Власти и бизнес в Карелии стали чаще конфликтовать из-за демонтажа ларьков и киосков

Новости. Экономика
09:23, 20 Марта 2020
фото: ДТППТЗ
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Предприниматели, которые занимаются торговлей в Карелии, стали чаще жаловаться на требования властей о демонтаже ларьков, киосков и других объектов нестационарной торговли.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, в адрес которой поступают жалобы торговцев.

"Основные жалобы на требования об освобождении земельных участков и демонтаже НТО в связи с односторонним расторжением ранее заключенных договоров аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов. Также в адрес уполномоченного поступали обращения  в связи с  исключением  нестационарных торговых объектов  из схемы размещения НТО. Отсутствие или несовершенство регулирования являются основной причиной сохраняющейся напряженности в сфере нестационарной торговой деятельности", - рассказала Гнетова.

Что собираются делать власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2020-03-20 10:00:54
Вот Вот . И тут надо просмотреть как городские власти кошмарили бизнес , сносили объекты , штрафовали за рекламу , всякие урны навязывали и т.д. .
Ждём и здесь арестов чиновников из мэрии .
кир
2020-03-20 09:53:28
Гнетнева разжигает огонь. Только уволить.
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