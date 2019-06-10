Власти избавят госучреждения от наказания, вся вина ляжет персонально на чиновников
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Правительство России предложило исключить административную ответственность для органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юридического лица, и казенных учреждений как юридических лиц.
Об этом говорится в концепции нового Кодекса России об административных правонарушениях.
Концепцией предусматривается, что административная ответственность за нарушения будет действовать в отношении должностных лиц таких организаций.
В концепции указывается, что исключение административной ответственности для госучреждений учитывает особенности их правового статуса, который связан с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного финансирования.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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