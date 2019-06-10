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Новости. Экономика
16:28, 10 Июня 2019
фото: pixabay.com / LUM3N

Власти избавят госучреждения от наказания, вся вина ляжет персонально на чиновников

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Правительство России предложило исключить административную ответственность для органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющих статус юридического лица, и казенных учреждений как юридических лиц.

Об этом говорится в концепции нового Кодекса России об административных правонарушениях.

Концепцией предусматривается, что административная ответственность за нарушения будет действовать в отношении должностных лиц таких организаций.

В концепции указывается, что исключение административной ответственности для госучреждений учитывает особенности их правового статуса, который связан с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного финансирования.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сандари
2019-06-10 18:01:29
ну да, на чиновников.... должностное лицо детского дома (это казенное учреждение) директор. И когда на исполнение предписания пожнадзора чиновники не предусмотрят бюджетное финансирование, штраф получит он, а не чиновники
Кальтер
2019-06-10 17:28:48
Что так как сейчас смысла нет оставлять - так как на оплату штрафов в госорганах выделяют деньги с того же бюджета и он же пополняется, что по новой схеме - так как руководитель штраф будет платить с премиальный части к зарплате, из за чего она возрастёт, а у остальных сотрудников она сократиться.
елпидифор
2019-06-10 17:03:45
С одной стороны это разумный проект. Если я правильно понял, то чиновник будет нести ответственность за неправильно принятое решение. С другой - это бутафорский закон. Ибо есть еще один орган, утверждающий и даже принимающий эти решения - Советы всех уровней, включая высший. А это коллегиальный орган - с кого спросишь? Муниципальные чиновники просто разбегутся, так как они вынуждены исполнять "советские" решения, а отвечать придется им.
ПлачУ и ПлАчу
2019-06-10 17:53:52
елпидифор, так а чё - пусть скидываются на штрафы - заодно будут друг на друга стучать вовремя, а не брататься.
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