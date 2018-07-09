Власти изменили норматив для начисления субсидий за ЖКУ жителям Карелии

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Правительство Карелии увеличило размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, который используется при расчете субсидий, на второе полугодие 2018 и первое полугодие 2019 года.
Нормативы меняются в зависимости от муниципалитета, состава семьи и статуса заявителя (наниматель или собственник жилья).
Самая многочисленная группа населения, которой касается изменение стандарта, – собственники жилых помещений, которые обязаны платить взносы за капитальный ремонт в Петрозаводске.
Право на субсидии имеют граждане, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 22% от объема доходов.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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