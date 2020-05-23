Власти изменили правила приема гостей на турбазах в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков распорядился изменить требование для приема гостей на турбазах в ряде районов Карелии.

Новые правила для турбаз вступают в силу в первый день лета.

"С 1 июня в северных и центральных районах турбазы смогут принимать гостей на срок менее одного месяца, при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах. Питание должно быть организовано в номерах или на террасах на отрытом воздухе. К персоналу предъявляются особые требования соблюдения санитарной безопасности. Гостям обязаны предоставить маски, организовать обработку рук антисептиками, вести журнал температурного контроля. Покидать территорию туркомплексов гости могут только для посещения объектов туристического показа на открытом воздухе", - сообщил Парфенчиков в соцсети.



Для туристических объектов Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского, Олонецкого, Пряжинского и Прионежского районов сохраняются ранее установленные правила, заявил губернатор.

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