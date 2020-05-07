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Власти Карелии будут добиваться, чтобы жители реже ходили в магазины

Новости. Общество
11:49, 08 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Обязательный "масочный режим", который вводится в Петрозаводске и ряде других городов Карелии с 10 мая, подразумевает ответственность не только граждан, но и организаций, которые пускают на свою территорию людей без масок.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы будем достаточно жестко это контролировать вплоть до того, что будем инициировать закрытие тех организаций, в том числе, торговых, которые будут допускать появление на их пространствах людей без масок", - сказал Парфенчиков.

Кроме того, власти будут добиваться от торговых точек, чтобы они побуждали посетителей покупать продукты вперед на несколько дней и таким образом реже бывать в магазинах.

Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-05-08 15:34:50
С какого перепугу губернатору надо копировать действа которые устраивает в Москве Собянин и Чемезов . У нас в Карелии со всем другая , более , спокойная обстановка с вирусом . Прошло уже 40 дней , зачем эти маски -шоу устраивать ,если жили без них спокойно и без потрясений , народ нервировать , работу магазинов парализовывать . Это вредительство чистой воды .
Да и ошибиться Парфенчикову можно , сделав ставку на Сабянина , другие башни Кремля такого не простят, расплата придёт быстро . (((((((((((((((((((( :)
Серж
2020-05-08 13:08:59
Откуда столько идиотов во власти оказалось ?? Как они туда попали ? И что они там ещё делают ??? Почему их ещё не изгнали с позором или не посадили ?? До каких пор они будут разваливать Россию ???????????????????????????????????????????????????????????????
zanoza
2020-05-08 12:50:33
Да кто дал права нашему главе региона указывать что и сколько люди должны покупать? Он кем себя возомнил? Такое впечатление, что он никогда не читал Конституцию страны.
кир
2020-05-08 13:05:44
zanoza, кончай истерику. Тоже можешь реже шастать в магазин и на улицу. Вам, придурочным, все должны. Общество, глава. А вы - ничего и никому. Других людей не жалко, что заразите, сами заразившись. Это ваше гнилое нутро. Это - правда.
новый
2020-05-08 12:59:36
zanoza, избиратели делегировали ему эти права. Он законно избран большинством избирателей. Кто не ходил на выборы - пусть заткнется и не ноет.
zanoza
2020-05-08 13:06:49
новый, ты тоже не читал Конституцию. Может он ещё станет указывать сколько раз в туалет сходить?
новый
2020-05-08 12:50:23
Старушонкам пофиг. Все равно каждый день будут шастать, ибо голодают очень.
Ткачев
2020-05-08 13:00:16
новый, Да, пофиг. Я хожу на дню по несколько раз. Ибо в моем возрасте я памятью слаб. Встану к плите, налью масла в сковородку, а мясо-то купить забыл. Потом такая же история с солью. Про печеньки с конфетками я и не говорю.
новый
2020-05-08 13:08:19
Ткачев, так заведи себе волонтера, делов то. Будет тебе хоть десять раз на дню масло на сковородку наливать.
кир
2020-05-08 13:29:36
Новый, :)
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