Власти Карелии будут добиваться, чтобы жители реже ходили в магазины

Обязательный "масочный режим", который вводится в Петрозаводске и ряде других городов Карелии с 10 мая, подразумевает ответственность не только граждан, но и организаций, которые пускают на свою территорию людей без масок.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы будем достаточно жестко это контролировать вплоть до того, что будем инициировать закрытие тех организаций, в том числе, торговых, которые будут допускать появление на их пространствах людей без масок", - сказал Парфенчиков. Кроме того, власти будут добиваться от торговых точек, чтобы они побуждали посетителей покупать продукты вперед на несколько дней и таким образом реже бывать в магазинах. Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".