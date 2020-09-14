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Власти Карелии для достройки соцобъектов выделят из бюджета деньги Фонду защиты прав дольщиков

Новости. Общество
14:53, 15 Сентября 2020
фото: Ваганов Антон/ТАСС
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Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" будет получать субсидии из бюджета Карелии для завершения долгостроев, в том числе объектов социальной сферы и транспорта.

Это следует из порядка определения объема и предоставления субсидии, утвержденного постановлением правительства Карелии.

Одна из главных целей субсидии - "финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства". В числе таких объектов могут быть не только жилые дома, но и социальные объекты.

О каких объектах идет речь в документе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-15 15:51:04
За счёт средств бюджета, что значит за счёт налогоплательщиков будут достраиваться объекты долгостроя. А застройщики, которые увели денежки дольщиков, спокойно будут их тратить на Канарах и других приятных местах.
Гость
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