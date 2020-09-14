Власти Карелии для достройки соцобъектов выделят из бюджета деньги Фонду защиты прав дольщиков

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" будет получать субсидии из бюджета Карелии для завершения долгостроев, в том числе объектов социальной сферы и транспорта.

Это следует из порядка определения объема и предоставления субсидии, утвержденного постановлением правительства Карелии.

Одна из главных целей субсидии - "финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства". В числе таких объектов могут быть не только жилые дома, но и социальные объекты. О каких объектах идет речь в документе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".