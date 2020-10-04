Власти хотят получить 11,5 млн рублей за место сборища бомжей в Петрозаводске

Здание бывшего противотуберкулезного диспансера в Петрозаводске, которое уже 10 лет пытаются продать власти Карелии, вновь выставлено на торги.

Это следует из документации к новому аукциону, объявленному министерством имущественных и земельных отношений Карелии.

В 2016 году его пытались приватизировать за 22,9 млн рублей, а теперь цена упала в 2 раза - до 11,5 млн рублей.

В 2019 году активисты Общероссийского народного фронта в Карелии обратились к республиканским властям с призывом снести здание. Они ссылались на жалобы местных жителей, по словам которых уже несколько лет в этом здании собираются подростки и бездомные, а весной там нашли свалку медицинских отходов с использованными шприцами.

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