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Власти Карелии хотят расселить из "аварийки" более тысячи человек в 2020 году

Новости. Экономика
16:09, 14 Февраля 2020
фото: © Виталий Невар/ТАСС
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В планах министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии заявлено расселение более 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья в текущем году.

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов во время выступления на профильном комитете регионального парламента. Депутаты заслушали информацию министерства о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

"Всего в 2020 году предстоит расселить 1030 человек из 18780 квадратных метров аварийного жилья. На первое февраля 2020 года исполнение целевых показателей составляет практически 4,5 тысячи квадратных метров: 23,7%. 239 человек переселено из аварийного жилого фонда. То есть 23%", - сообщил Россыпнов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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