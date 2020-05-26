Власти Карелии компенсируют расходы на аренду и ЖКУ пострадавшему от эпидемии бизнесу

Власти Карелии приняли решение ввести дополнительные меры поддержки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Предприятиям из наиболее пострадавших отраслей будут компенсированы коммунальные платежи. Это расходы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. А также будет компенсирована арендная плата нежилых помещений. Те, кто в списке наиболее пострадавших отраслей, получат такую возможность. Компенсация будет за период с 1 февраля по 1 июня...", - сказал министр.

Также он акцентировал внимание на мерах поддержки организаций социальной сферы.

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