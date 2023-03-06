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Власти Карелии компенсируют затраты кинокомпаниям, снимающим кино в республике

Новости. Общество
10:02, 07 Марта 2023
фото: Столица на Онего

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В прошлом году господдержка киносъемок в регионе оказалась не востребована.

В Карелии утверждены меры господдержки для тех кинокомпаний, которые снимают кино в республике. Об этом рассказал руководитель Центра народного творчества и культурных инициатив республики Андрей Редькин, выступая на «интеллектуальном стендапе» в Петрозаводске, где обсуждались перспективы карельской киноотрасли.  

«Любая кинокомпания, которая заходит на территорию Карелии и снимает здесь кино, может подать возмещающие документы и компенсировать часть расходов — до 20%, но не более той суммы, которая заявлена в бюджете. В прошлом году она была около 15 миллионов. То есть до 15 миллионов рублей потраченных денег кинокомпания может вернуть за то, что она снимала кино здесь. Но при этом нужно подтвердить в финансовых документах, что они нанимали карельских операторов и актеров, и что налоги были уплачены на территории республики. Если, допустим, Мосфильм будет снимать фильм в Петрозаводске и арендует этот павильон, официально заплатит и предоставит нам документы, что все уплачено, мы вернем им до 20% НДС, который ушел в нашу налоговую систему», – сообщил Андрей Редькин.

Однако, по словам руководителя Центра народного творчества и культурных инициатив, эта мера господдержки оказалась не востребована. «За прошлый год, когда мы запустили эту историю, к нам не обратилась ни одна компания, которая снимала здесь фильм», — констатировал Андрей Редькин.

О том, сколько фильмов снимают в Карелии, и что необходимо для развития карельского кино, читайте в статье «У нас все есть, кроме туалета».  

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