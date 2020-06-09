Власти Карелии купят Дом культуры ОТЗ за 60 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Постановление о приобретении Дома культуры ОТЗ и участка под ним за 60 млн рублей.

Глава постановил вложить в 2020 году средства бюджета Республики Карелия в покупку недвижимого имущества для использования театральной организацией Республики Карелия.

У единственного поставщика выкупят объект культурного наследия регионального значения (памятник) "Дом культуры ОТЗ", по цене 35 млн рублей с земельным участком стоимостью 25 млн. рублей.

Ранее в Год театра "Творческой мастерской" глава республики пообещал переезд в здание бывшего Дома культуры ОТЗ.