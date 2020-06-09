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Власти Карелии купят Дом культуры ОТЗ за 60 млн рублей

Новости. Общество
08:53, 10 Июня 2020
фото: © photogoroda / Fen
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Постановление о приобретении Дома культуры ОТЗ и участка под ним за 60 млн рублей.

Глава постановил вложить в 2020 году средства бюджета Республики Карелия в покупку недвижимого имущества для использования театральной организацией Республики Карелия.

У единственного поставщика выкупят объект культурного наследия регионального значения (памятник) "Дом культуры ОТЗ", по цене 35 млн рублей с земельным участком стоимостью 25 млн. рублей.

Ранее в Год театра "Творческой мастерской" глава республики пообещал переезд в здание бывшего Дома культуры ОТЗ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Веня
2020-06-10 10:34:11
Там можно открыть первый в России публичный дом,например! 60 миллионов окупятся за 2-3 месяца, уверен....
Да и в историю войдём как первопроходцы!
Не подумайте плохо,тут нет ничего удивительного!?
Клещ
2020-06-10 10:02:54
жОстко сэкономили на канцтоварах, теперь есть денег))
goo
2020-06-10 09:31:48
А это законно?
Asu
2020-06-10 09:30:17
Режим жёсткой экономии в действии.
Сеня
2020-06-10 09:12:34
и будут там агрикалчанутые читки устраивать. Вон синь Ефремов вчера показал, какие они на самом деле
Саныч
2020-06-10 09:20:59
Сеня, ты тоже бояру с галоперидолом перепутал?
Сеня
2020-06-10 09:29:30
Саныч, а ты из этой группировки либеральной интеллигенции? Чего так переживаешь?
Саныч
2020-06-10 10:17:26
Сеня, так за тебя переживаю. Бредом бредишь за компанию с новым и иже с ни.
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