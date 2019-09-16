Власти Карелии могут поощрить сотрудника, отказавшегося от взятки

Управление автомобильных дорог Карелии обратится к Артуру Парфенчикову с просьбой поощрить сотрудника, отказавшегося от взятки, сумма которой в несколько раз превышала его зарплату.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, комментируя уголовное дело, возбужденное после того, как представитель компании "Севердорстрой", по версии следствия, попытался дать взятку специалисту Управтодора.

"Управление автомобильных дорог будет ходатайствовать о поощрении главой Карелии работника, отказавшегося от получения взятки и применившего необходимее меры к взяткодателю", – добавили в пресс-службе правительства.

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