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Новости. Общество
13:23, 16 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Власти Карелии могут поощрить сотрудника, отказавшегося от взятки

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Управление автомобильных дорог Карелии обратится к Артуру Парфенчикову с просьбой поощрить сотрудника, отказавшегося от взятки, сумма которой в несколько раз превышала его зарплату.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, комментируя уголовное дело, возбужденное после того, как представитель компании "Севердорстрой", по версии следствия, попытался дать взятку специалисту Управтодора.

"Управление автомобильных дорог будет ходатайствовать о поощрении главой Карелии работника, отказавшегося от получения взятки и применившего необходимее меры к взяткодателю", – добавили в пресс-службе правительства.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-09-16 13:36:25
Дожили, когда за честность бабло суют.
zanoza
2019-09-16 13:33:48
Вот ведь какой честный сотрудник работает в Управлении автомобильных дорог, аж от взятки в 300 тус.руб. отказался. Всё правильно, брать так в особо крупных размерах :)
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