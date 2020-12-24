Власти Карелии наградили дружинников за помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Петрозаводских дружинников поощрили за помощь в организации городских и республиканских мероприятий, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии подвел итоги работы добровольных народных дружин. Коллектив дружины "Бузина" поощрили за помощь в обеспечении охраны общественного порядка, информируют в мэрии.

"Дружинники неоднократно принимали участие в организации праздников, культурных, спортивных и других социально значимых мероприятий города и республики. Также добровольцы в течение года помогали в проведении рейдов, направленных на проверку соблюдения противоэпидемиологических требований на территории карельской столицы", - заявили в администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил волонтеров из Карелии за помощь в борьбе с пандемией.