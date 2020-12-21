Путин поблагодарил волонтеров из Карелии за помощь в борьбе с пандемией

Карельские волонтеры получили благодарность от президента России Владимира Путина, сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

В республику поступили благодарственные письма президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" из Карелии. Об этом говорится в сообщении оперштаба. Представители добровольчества также вошли в число лауреатов 2020 года Республики Карелия.

Карельские волонтеры оказывают помощь в борьбе с пандемией. На данный момент в число республиканских добровольцев входит более 800 человек.

Студенты-медики ПетрГУ и петрозаводского медколледжа круглосуточно отвечают на звонки, которые поступают на единый номер 122. Также добровольцы доставляют лекарства и продукты пожилым людям.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска предоставили машину волонтерам, помогающим одиноким старикам.