890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета 18
21.12.2020 16:20
Назван простой способ самостоятельно проверить здоровье сердца 7
21.12.2020 19:40
Звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за Авербуха
21.12.2020 21:30
Россияне назвали предпочтительный размер пенсии 4
21.12.2020 21:05
Прокуратуре не понравились условия труда в колонии №1 в Карелии 1
21.12.2020 18:00
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
21.12.2020 19:10
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 2
21.12.2020 16:05

Путин поблагодарил волонтеров из Карелии за помощь в борьбе с пандемией

Новости. Общество
12:25, 22 Декабря 2020
фото: Коронавирус. Оперштаб Карелии / ВК
Загрузка...

Карельские волонтеры получили благодарность от президента России Владимира Путина, сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

В республику поступили благодарственные письма президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" из Карелии. Об этом говорится в сообщении оперштаба. Представители добровольчества также вошли в число лауреатов 2020 года Республики Карелия.

Карельские волонтеры оказывают помощь в борьбе с пандемией. На данный момент в число республиканских добровольцев входит более 800 человек.

Студенты-медики ПетрГУ и петрозаводского медколледжа круглосуточно отвечают на звонки, которые поступают на единый номер 122. Также добровольцы доставляют лекарства и продукты пожилым людям.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска предоставили машину волонтерам, помогающим одиноким старикам.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
"Властям помогает апатия" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что политическая ситуация в республике развивается по инерционному сценарию.
Новые технологии на службе ЖКХ
Сегодня 09:30
Верните детей в школы! 1
21.12.2020 17:34
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 2
21.12.2020 16:05
За руку теперь не ловят 3
18.12.2020 16:01
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2020 16:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 7
21.12.2020 11:15
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»