Власти Петрозаводска предоставили машину волонтерам, помогающим одиноким старикам

Петрозаводские волонтёры доставляют продукты и лекарства пожилым людям, машину для этих целей им предоставила администрация карельской столицы.

В Карелии возобновил работу штаб экстренной помощи пожилым "Мы вместе". Волонтёры ежедневно привозят лекарства и продукты одиноким людям старшего поколения. Для передвижения по карельской столице администрация города предоставила штабу служебную машину. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Волонтеры из числа студентов медицинского колледжа и ПетрГУ помогают на телефонах горячих линий большинства поликлиник и больниц Петрозаводска. Еженедельно дежурство ведут 80 человек.

Добровольцы также формируют команду автоволонтеров по доставке врачей до мест работы.

Ранее служебный транспорт администрация Петрозаводска также направила в помощь медицинским организациям. В связи с ростом числа заболевших и увеличением нагрузки на учреждения здравоохранения было принято решение о предоставлении автомобилей для перевозок медиков городской поликлиники № 4.

Ранее сообщалось, что тушить пожары и спасать людей в Петрозаводске начали добровольцы из числа студентов.