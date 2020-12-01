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Тушить пожары и спасать людей в Петрозаводске начали добровольцы из числа студентов

Новости. Общество
07:25, 02 Декабря 2020
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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Волонтеры пожарные-спасатели с 1 декабря приступили к несению службы в подразделениях МЧС Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Добровольцев набрали из числа  студентов Петрозаводского лесотехнического техникума, которые проходят там обучение специальности пожарного-спасателя.

Они заступили на дежурство в составе караулов двух пожарно-спасательных частей в столице Карелии.

Добровольцы смогут получить опыт в ликвидации пожаров, последствий ДТП и других ЧП, узнать, как устроена служба в пожарной охране.

"Надеемся, что привлечение добровольцев к несению дежурства будет и дальше развиваться на территории нашей республики", - сообщили в МЧС.

 

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Комментарии

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Generalus87
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