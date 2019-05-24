Власти Карелии накажут ушедших "в тень" предпринимателей-должников

В республике разрабатываются меры, которые позволят привлекать к ответственности руководителей предприятий, которые не желают отчитываться о долгах на специальных комиссиях.

Самые крупные должники по выплате зарплат в Карелии не желают отчитываться о своей деятельности перед правоохранителями и представителями региональной власти.

"Основные кредиторы, которые имеют самую большую задолженность, в том числе арбитражные управляющие, на комиссию не явились. У нас сегодня подготовлено изменение в региональное законодательство, которое в ближайшее время будет предоставлено в Законодательное собрание .. о применении административной ответственности за неявку вот на такие МВК (ред. – межведомственные комиссии)… Поэтому когда закон вступит, я думаю, что мы уже будем штрафовать лиц, которые не являются", – сказал вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

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